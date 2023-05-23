Подмосковье 23 мая 2023, 14:26 Ребенка с аутоиммунным заболеванием кишки вылечили в НИКИ детства Пресс-служба Минздрава МО

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Девочка 10 лет поступила в НИКИ детства с тотальным поражением толстой кишки и тяжелым язвенным колитом. Это аутоиммунное заболевание слизистой оболочки органа.

Как рассказала заведующая гастроэнтерологическим отделением Мария Ерохина, для лечения пациентки использовали современную терапию препаратами, нацеленными на иммунный и генетический механизм заболевания.

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«То есть сами препараты содержат антитела, которые при введении в организм подавляют воспалительный процесс в слизистой оболочке кишки, нейтрализуя собственные клетки организма, которые и запустили воспаление», — объяснила она.

Сейчас девочка чувствует себя хорошо и уже выписана. В будущем ей будут вводить препарат раз в восемь недель, чтобы поддерживать состояние слизистой толстой кишки в норме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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