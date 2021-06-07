Победила смерть и борется за здоровье. Девочке с ДЦП из Видного поможет любое пожертвование

Кира Платонова из Видного победила смерть, но теперь 10-летняя девочка вынуждена бороться за здоровье. Она родилась раньше срока: мама попала в ДТП — пришлось делать экстренное кесарево сечение. Врачи думали, что ребенок мертвый, но через 20 минут услышали его крик. Казалось, самое страшное позади, если бы не диагноз от невролога. У Киры — ДЦП.

Когда Кире было семь месяцев, она и ее мама Гузель Платонова приехали к педиатру в Филатовскую больницу. Им сказали, что ребенка необходимо показать неврологу, поскольку у него есть задержки в развитии.

В роддоме предложили отказаться от ребенка — мне говорили, что он будет очень тяжелым. А в больнице нам сказали, что у Киры задержки. Для нас это были слезы, шок, рев и истерика Гузель Платонова.

Так началась вторая жизнь Киры — постоянные реабилитации и занятия с инструкторами, логопедами. За десять лет в медкарте появились новые сложные диагнозы: «спастическая диплегия» и «когнитивная эпилептиформная дезинтеграция».

Это значит, что у девочки задержки в развитии речи, проблемы с движением, координацией. После курсов лечения маленькая Кира научилась ползать. Она может вставать на опоры и ходить с поддержкой за руки и с ходунками, немного говорит. Освоила коляску.

На развивающих занятиях Кира старается. Она общительная и дружелюбная девочка. Все понимает, всегда может объяснить, что ей нужно.

Она любит книжки с картинками, играть в куклы. Кира пытается быть самостоятельной: всегда может придумать для себя дело, если мама занята.

Как помочь Кире?

Медики говорят, что Кира — перспективный ребенок. Но чтобы поддерживать навыки и учиться новому, девочке нужны курсы реабилитации.

Мама воспитывает Киру одна. Сразу после развода пришлось выйти на работу, чтобы снимать квартиру и оплачивать услуги няни. Сейчас девочке необходим новый курс реабилитации — он поможет ей научиться ходить.

Курс в медицинском центре стоит 310 500 рублей. Девочка — подопечная фонда «Мои друзья». Все способы пожертвования есть на сайте благотворительной организации.

Также помочь можно, отправив СМС на номер 77 15 со словом «друзья» и суммой. Например, «друзья 500».