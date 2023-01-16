Подмосковье 16 января 2023, 21:43 Девочка весом 930 граммов родилась в Видном Публичное достояние

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В Видновском перинатальном центре родилась недоношенная девочка, ее вес на момент появления на свет составлял всего 930 граммов. Благодаря пристальному вниманию врачей и правильному уходу малышка набрала нужный вес и отправилась домой абсолютно здоровой.

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«Врач Пальмовская была, она сказала, что надо сделать УЗИ, потому что ей мой живот не нравился — слишком маленький. Надо было сделать УЗИ, я записалась на следующий день. Но на следующий день уже открылось кровотечение. Может, если бы я успела на УЗИ, может, не было бы этого», — вспоминает мама девочки Зульфия Джахбарова.

Это не первый ребенок для семьи. Как признается Зульфия, и первая, и вторая беременность протекали абсолютно спокойно. Что пошло не так в этот раз, не могут ответить даже врачи.

«Мне было очень плохо, мне было очень больно, что я не смогла доносить ребеночка», — делится Зульфия Джахбарова.

К счастью, эта история закончилась благополучно — малышка смогла набрать нужный вес. Не последнюю роль в этом сыграл профессионализм и опыт врачей перинатального центра.

«Выписываем мы его сейчас весом 3,5 килограмма, вот представляете — с 900 граммов он дорос до 3,5 килограмма, это работа наших специалистов, которые занимаются именно такими детьми. Да, реабилитация потребуется, уже вложено много сил, но тем не менее это того стоит», — сказал заведующий отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Видновского перинатального центра Максим Новиков.

Чтобы недоношенному ребенку набрать вес, недостаточно просто его кормить. По словам врача, нужен сложнейший расчет питания — рацион прорабатывается по миллилитрам и меняется чуть ли не каждый день. Но самое страшное здесь — последствия. Если малыш рожден раньше срока — трудности могут быть со всей системой органов. Поэтому, помимо набора веса, нужно параллельно развивать практически все жизненно важные органы.

«По статистике, 6% родов заканчиваются преждевременно. Это постоянная цифра, она не меняется. Да, вот так происходит. К сожалению сказать, чтобы как-то профилактировать свое состояние, достаточно сложно», — отметил Максим Новиков.

Но все же предостеречь себя можно — элементарным планированием беременности и регулярным посещением женской консультации. А маленькой героине сюжета предстоит еще долгое наблюдение у врачей, главное, что сейчас девочка здорова, подчеркнули специалисты.

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