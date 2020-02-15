Девочка из Подмосковья больше всего мечтала работать в полиции. И ее желание исполнилось!

Полиция Подмосковья исполнила заветное желание маленькой девочки. Настя из подмосковного Королева хочет работать в полиции, когда вырастет. Много лет она мечтала прокатиться в настоящей полицейской машине и познакомиться со служебной собакой.

«Ищем настоящего полицейского, чтобы исполнить детскую мечту. 14 февраля девочке в форме исполнится 11 лет. Она, как не сложно догадаться, мечтает стать полицейским, а на день рождения очень хочет познакомиться с настоящим полицейским и прокатиться на настоящей полицейской машине и если уж совсем мечтать, то познакомиться с настоящей полицейской собакой. Вдруг кто-то сможет помочь?» — написала в соцсети мама Насти.

Каково же было удивление и мамы, и маленькой Насти, когда 14 февраля, в день рождения девочки, к ним в квартиру позвонил настоящий полицейский в форме! Это был начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Управления МВД по Королеву подполковник полиции Алексей Шаров.

Он поздравил Настю с Днем рождения, а потом пригласил ее, Настину сестренку Катю и их маму прокатиться. В настоящей полицейской машине с мигалкой.

С замиранием сердца девочки сели в машину. Они никак не могли поверить, что любая мечта обязательно сбывается, если в нее по-настоящему верить. А когда они приехали в Центр кинологической службы, счастью детей не было предела.

«Настя, мне кажется, сначала была в шоке от всего происходящего, который потихоньку сменялся искренним восторгом: спасибо! Спасибо вам всем огромное! Вы самые крутые полицейские! Собак она в какой-то момент немного испугалась, но рядом с настоящим полковником было не так страшно. А уж издали смотреть, как они проходят полосу препятствий, так вообще интересно. Впечатлений — мне кажется, на год вперед», — позже поделилась впечатлениями мама.

В Центре кинологической службы гостей встретили начальник городского Управления полковник полиции Игорь Лащук и начальник Центра майор полиции Сергей Михалев. Они познакомили Настю со служебными собаками, которые показали все, на что были способны.

«Уж насколько я не любитель собак, но тут была под впечатлением и от огромного красивого Шерхана (восточно-европейская овчарка, если не путаю), и от милого бигля Джека, и от невероятно умной Аграфены. Которая, к слову, даже цветы Насте подарила», — добавила мама именинницы.

В полиции Насте накрыли праздничный стол с тортом и чаем. Полицейские рассказали гостям о своей службе, а под конец Насте подарили настоящую форменную пилотку. Мама говорит, что с этой пилоткой Настя не расстается: даже пытается в ней спать.