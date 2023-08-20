Подмосковье 20 августа 2023, 19:19 Девочка из Павловского Посада отправит шоколад участникам СВО Телеканал «360»

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Девятилетняя жительница Павловского Посада Виктория Шаяхметова отправит посылку с шоколадом для участников СВО. Девочка уверена, что солдаты заслуживают попить чай со сладостями и вспомнить домашнюю обстановку.

«В первый раз, когда я отправляла шоколад, это было в классе. Тогда мы собирали припасы жителям Донбасса. Мне не жалко ничего для других людей», — поделилась школьница.

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Мама Вики Елена рассказала, что ее дочь решила собирать для бойцов именно шоколад, так сладостей передают солдатам меньше всего. При этом девочка выбирает в магазине только местную марку, чтобы землякам было приятно увидеть на обертке название родного города.

«Когда пришло письмо от солдат, [Вика] безумно была рада, что ей ответили и что им действительно нужна помощь от жителей. Это очень приятно», — рассказала женщина.

Вместе с очередной партией шоколада школьница также упаковала письмо с добрыми словами поддержки.

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