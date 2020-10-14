Девочка-богатырь родилась в Химкинской больнице

Девочка весом 5,3 килограмма и ростом 58 сантиметров родилась в Химкинской областной больнице. Малышка стала самым крупным ребенком в роддоме с начала года. Об этом рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Девочка-богатырь родилась 5 октября. Малышку назвали Аминой. Сейчас мама с ребенком хорошо себя чувствуют, их отпустили домой. «При поступлении мамы в больницу были выполнены обследования, по результатам которых приняли решение о разрешении родов путем кесарева сечения», — рассказал заведующий акушерским отделением Согомон Казарьян. Врач отметил, что Амина стала самым крупным новорожденным в Химкинском роддоме с начала года.