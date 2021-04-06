Девятилетняя школьница из Можайска победила в конкурсе «Союзмультфильма»

Девятилетняя Вероника Щекочихина из Можайска стала победительницей конкурса детской анимации от «Союзмультфильма». Девочка стала одной из самых юных участниц состязания. Она сама пишет сценарии, лепит и рисует героев, а также озвучивает и монтирует свои работы.

Мультфильм девятилетней Вероники Щекочихиной из Можайска «Как коровка из Кореновки познакомилась с Зо и Бо» победил на Всероссийском конкурсе детской анимации. Сценарий девочка придумала сама. Главное действующее лицо — корова.

«Я ее решила сделать из пластилина, так как из пластилина ей будет легче что-то двигать, передвигать. Можно потом ротик менять. У нее ножки двигаются, ручки двигаются», — рассказала Вероника Щекочихина, победительница Всероссийского конкурса детской анимации.

Все от начала до конца Вероника сделала сама. Вплоть до монтажа и озвучки.

Согласно условиям конкурса, нужно снять еще несколько мультфильмов этой серии. Поэтому приключения коровки продолжатся.

«Потом еще одна задумка, как коровка из Кореновки полетела в космос. И полетит она на своем изобретении, которое она придумает. Будет это что-то на основе кастрюли», — поделилась своей идеей Вероника.

Свои мультфильмы школьница снимает на обычный мобильный телефон, где установлена программа для обработки анимации. Для производства одного мультика порой приходится делать 200–300 кадров. Это требует невероятной усидчивости и внимания. Ну и технического оснащения, конечно.

«Она начинала с подручных средств, приделывала телефон ко всему, к чему только могла. И в конце концов муж подсказал идею с этим штативом гибким, чтобы ей было удобно снимать из разных мест», — отметила Виктория Щекочихина, мама Вероники Щекочихиной.

В можайской мультстудии, где Вероника занимается уже два года, она самая маленькая, но одна из самых талантливых.

«Чтобы создать полноценный мультфильм, нужно 800–900 кадров. Это не каждый взрослый-то выдержит. Но мы с ними снимаем с небольшими перерывами. Она усидчивая очень, да. Если дашь ей задание, говоришь: „Может, ты отдохнешь?“ Отвечает: „Нет, я еще подвигаю, поснимаю тут все“», — рассказал Андрей Котенко, руководитель мультстудии.

Вероника мечтает стать мультипликатором. Даже сейчас, на каникулах, она не может оторваться от своих героев и хотя бы ненадолго выйти из волшебного мира анимации.

«Я бы хотела очень даже поработать с „Союзмультфильмом“», — поделилась мечтой Вероника.