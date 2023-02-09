Подмосковье 09 февраля 2023, 21:44 Девятилетний участник шоу «Голос. Дети» из Фрязина рассказал о жизни после проекта

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Девятилетний Мирон Луженский живет во Фрязине с мамой, папой, двумя сестрами и тремя братьями. Сам ребенок пятый в семье. В прошлом году мальчик поучаствовал в телевизионном шоу «Голос. Дети-9».

Мирон прошел слепые прослушивания, к нему повернулся музыкант Василий Вакуленко, более известный как Баста. Затем на этапе поединков мальчик вместе с Майей Миндзуно и Анастасией Ламберти исполнил песню Мота «Парабола». Мирону не удалось пройти дальше, однако участие в шоу положило начало его вокальной карьеры.

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После шоу юного певца начали звать на концерты.

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«Меня пригласил Баста на свой концерт в Лужниках, где собрались все дети из его команды. Мы пели вместе с ним „Сансару“, „Медлячок“», — сообщил Мирон Луженский.

Сейчас Мирон обучается в Детской школе искусств, поет в ансамбле вокализы, сольные песни, играет на фортепьяно. Мальчик участвует в международных и всероссийских конкурсах.

Так, Мирон стал лауреатом второй степени конкурса «Солнечный зайчик — 2023». Он победил в «Марафоне таланта». Вместе с другими детьми из «Голоса» он выступает на концертах разного уровня.

Также мальчик заявил, что через несколько лет планирует повторное участие в песенном шоу «Голос».

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