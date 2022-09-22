Девятилетнему жителю Подмосковья вручили медаль за спасение деревни | 360°

Подмосковье 22 сентября 2022, 23:23 Поделиться Telegram

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Viber Девятилетнему жителю Подмосковья вручили медаль за спасение деревни

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Иван Калиничев часто приезжает вместе с родителями в Аверкиево. В летний день мальчик катался на велосипеде по деревне и заметил, как из частного дома валит дым.

Девятилетнему Ивану Калиничеву вручили медаль МЧС РФ за спасение деревни. Мальчик стал оповещать жителей деревни о пожаре сразу, как заметил пожар в одном из домов.

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«Я поехал к маме. Вижу, собаки убегают оттуда в другую сторону. Посмотрел на дом номер 13 и увидел, что оттуда искры идут, из проводки. Я быстро к маме, на всей скорости. Маме говорил, звони пожарным», — рассказал Ваня Калиничев.

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После того, как оповестил маму, мальчик продолжил рассказывать о ЧП жителям деревни. Взрослые тут же вызвали пожарных, но до их приезда вместе с родителями и соседями Ваня тушил пламя. В итоге очаг локализовали все вместе. В тот момент было очень важно не допустить распространения огня на другие дома. Пожарные подоспели быстро и оперативно потушили пожар.

Заместитель главы МЧС России Илья Денисов вручил юному спасателю медаль «За содружество во имя спасения». Илья Денисов отметил, что мальчик проявил храбрость и собранность. Так удалось избежать, материальных и человеческих жертв.

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