Девятиклассники Подмосковья сдали ОГЭ по русскому языку

В девятых классах Подмосковья прошел основной государственный экзамен по русскому языку. Он обязателен для получения аттестата. Школьники хорошо показали себя, тестирование прошло штатно. Результаты будут известны к 21 июня.

«Сегодня в Московской области более 80 тысяч человек написали ОГЭ по русскому языку. Этот предмет, как и математика, является обязательным для сдачи. Именно на основании удовлетворительного результата по дисциплинам ребятам будет выдан аттестат», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

По ее словам, главная цель испытаний — объективно оценить качества знаний каждого ученика. Для этого предусмотрены разноплановые экзамены. Ребята пишут изложение, выполняют несколько заданий с кратким ответом и одно объемное, на которое нужно отвечать развернуто. Ирина Каклюгина отметила, что ОГЭ прошел хорошо и его результаты, судя по всему, тоже должны оказаться отличными.

Узнать свою оценку за ОГЭ выпускники девятых классов смогут не позднее 21 июня. Все данные оперативно поступят в школы.

Ранее экзамены в Подмосковье начались и у выпускников одиннадцатых классов. Они сдают единый государственный экзамен — ЕГЭ. В конце мая больше восьми тысяч учеников сдали первое тестирование по выбору — по географии, литературе или химии.