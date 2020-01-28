Девять жилых домов на 1600 квартир ввели в эксплуатацию в Подмосковье

В Московской области на прошлой неделе было введено в эксплуатацию девять жилых домов на 1533 квартир и 15 нежилых объектов общей площадью 57 тысяч квадратных метров. Об этом сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

За минувшую неделю были введены пять жилых домов на 38 квартир в Обушковском поселении в г. о. Истра, дом на 88 квартир в Ильинском поселении Красногорского округа. Кроме этого, введены в эксплуатацию два дома на 1179 квартир в поселении Андреевка Солнечногорского округа и дом на 228 квартир в г. о. Домодедово, мкр Северный, ул. Гагарина.

Также разрешения на строительство выданы девяти нежилым объектам площадью 25 тысяч квадратных метров. Среди введенных нежилых объектов стоит отметить торгово-складской комплекс в Красногорске в Ильинском поселении, два склада готовой продукции в Бронницах, реконструкцию автозаправочной станции в Ленинском г. о. в Булатниковском поселении; два складских корпуса в Орехово-Зуеве и производственный корпус в Озерах.

Разрешения на строительство выданы школе на 550 мест в Можайском округе, школе на 400 мест в Рузском округе, а также объектам в Солнечногорском, Истринском, Красногорском, Раменском округах.