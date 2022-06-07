Девять тысяч автомобилистов обратились в центр помощи при ДТП Королева за год
Центр помощи при ДТП в Королеве за год проконсультировал участников более 4500 дорожных аварий без пострадавших — это девять тысяч человек.
Порядка 47% получили квалифицированную помощь непосредственно в самом Центре помощи.
«Центр помощи при ДТП в Королеве был открыт прошлым летом и стал девятым центром в создаваемом в Подмосковье едином пространстве помощи при дорожно-транспортных происшествиях», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
Он также рассказал о том, что в регионе работают 14 таких центров. Благодаря службе помощи при центрах время нахождения автомобилей, попавших в аварию, на дороге сократилось с трех часов до 40 минут.
«Это значительно снижает риски возникновения повторных ДТП, в которых могут пострадать люди, а также уменьшает среднее время затруднений движения на месте аварии», — отметил министр транспорта.
Развитие единого пространства помощи при дорожных авариях в Московской области будут продолжать. Запланировано открытие еще нескольких таких учреждений.
Центры помощи при ДТП оказывают консультационную поддержку участникам аварий без пострадавших — специалисты дистанционно помогут правильно оформить документы или можно приехать в центр и оформить аварию с участием сотрудника ГИБДД. Телефон «горячей линии» помощи при ДТП без пострадавших на территории Московской области: 8 (800) 444-58-34.
Адреса центров помощи при ДТП:
• Королев, проезд Циолковского, д. 5
• Балашиха, мкрн. Салтыковка, шоссе Ильича, 3
• Видное, пр-т Ленинского комсомола, 32/5
• Домодедово, Каширское шоссе, 23
• Истра, ул. Ленина, 75 В
• Красногорск, мкрн. Опалиха, ул. Мира, 5, к.2
• Люберцы, пос. Калинина, 90
• Мытищи, ул. Юбилейная, 27
• Одинцово, ул. Маршала Жукова, 49
• Подольск, ул. Большая Серпуховская, 46/2
• Раменское, ул. Десантная, 15
• Сергиев Посад, ул. Вознесенская, 55, 3 этаж
• Солнечногорск, ул. Дзержинского, 18
• Химки, ул. Молодежная, 10.