Девять тысяч автомобилистов обратились в центр помощи при ДТП Королева за год

Центр помощи при ДТП в Королеве за год проконсультировал участников более 4500 дорожных аварий без пострадавших — это девять тысяч человек.

Порядка 47% получили квалифицированную помощь непосредственно в самом Центре помощи.

«Центр помощи при ДТП в Королеве был открыт прошлым летом и стал девятым центром в создаваемом в Подмосковье едином пространстве помощи при дорожно-транспортных происшествиях», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он также рассказал о том, что в регионе работают 14 таких центров. Благодаря службе помощи при центрах время нахождения автомобилей, попавших в аварию, на дороге сократилось с трех часов до 40 минут.

«Это значительно снижает риски возникновения повторных ДТП, в которых могут пострадать люди, а также уменьшает среднее время затруднений движения на месте аварии», — отметил министр транспорта.

Развитие единого пространства помощи при дорожных авариях в Московской области будут продолжать. Запланировано открытие еще нескольких таких учреждений.

Центры помощи при ДТП оказывают консультационную поддержку участникам аварий без пострадавших — специалисты дистанционно помогут правильно оформить документы или можно приехать в центр и оформить аварию с участием сотрудника ГИБДД. Телефон «горячей линии» помощи при ДТП без пострадавших на территории Московской области: 8 (800) 444-58-34.

Адреса центров помощи при ДТП:

• Королев, проезд Циолковского, д. 5

• Балашиха, мкрн. Салтыковка, шоссе Ильича, 3

• Видное, пр-т Ленинского комсомола, 32/5

• Домодедово, Каширское шоссе, 23

• Истра, ул. Ленина, 75 В

• Красногорск, мкрн. Опалиха, ул. Мира, 5, к.2

• Люберцы, пос. Калинина, 90

• Мытищи, ул. Юбилейная, 27

• Одинцово, ул. Маршала Жукова, 49

• Подольск, ул. Большая Серпуховская, 46/2

• Раменское, ул. Десантная, 15

• Сергиев Посад, ул. Вознесенская, 55, 3 этаж

• Солнечногорск, ул. Дзержинского, 18

• Химки, ул. Молодежная, 10.