20 июля 2023, 15:31
Девять школьных стадионов откроют в Мытищах
Жители Мытищ теперь смогут заниматься спортом на девяти открытых школьных стадионах. Все спортивные площадки подготовлены для тренировок.
Стадионы откроют для жителей в Марфинской школе, а также в школах № 3, № 4, № 6, № 7, № 8, № 19 и № 29. Теперь жители микрорайонов смогут заниматься спортом на оборудованных площадках недалеко от дома.
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Все стадионы отвечают современным стандартам. Там оборудованы футбольные поля, беговые дорожки и легкоатлетические секторы. Также есть места для зрителей и возможность для проведения соревнований.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.
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