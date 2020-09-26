Девять школ Балашихи поучаствуют в международном исследовании

Речь идет о школах № 2, 8, 12 и № 16 имени Героя Советского союза А. И. Сережникова, № 22, 27, 1, Белоусовской школе и школе «Позиция». Исследование пройдет с 19 октября по 8 ноября. В нем примут участие учащиеся от 15 лет.

Министр образования Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что школьникам предстоит анонимно ответить на различные вопросы. По итогам будет оценено состояние системы образования в регионе. Также станет понятно, способны ли ученики применять полученные в школе знания в реальной жизни.

«Участие образовательных организаций в исследовании будет осуществляться в строгом соответствии с методологией PISA», — пояснила Каклюгина.

Ранее подростковый психолог Вероника Ерофеева назвала минусы дистанционного обучения в школах. По ее словам, во время обучения дома образуется «социальная пропасть» между учащимися. Особенно это касается тех, кто растет в неблагополучных семьях и вынужден круглые сутки находиться в такой обстановке.