Подмосковье 21 апреля 2023, 18:41 Девять регионов поучаствовали в форуме местного самоуправления в Подмосковье

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В доме культуры «Яуза» в Мытищах состоялся форум «Местное и общественное самоуправление в Московской области (ТОСы Подмосковья: хорошо там, где мы есть)». Мероприятие приурочено к 30-летию Мособлдумы. В нем поучаствовали девять регионов страны.

На форуме, помимо Подмосковья, были представители Брянской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Ульяновской, Челябинской областей и Республики Карелия. Им предложили две секции.

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Тема первой — «Социальное проектирование в деятельности местных сообществ». Представители ТОСов рассказали, как они реализовывают свои проекты.

«Мы с проектом „Хлеб насущный“ победили в конкурсе президентских грантов. Выигрыш направили на строительство пекарен, в этом году их у нас уже девять. Будем печь хлеб и раздавать нуждающимся», — рассказал глава Ассоциации ТОС Ульяновской области Владимир Сидоров.

Во второй секции «Организационные механизмы деятельности местных сообществ» участники делились опытом, как выстроить работу ТОСов. Например, в Балашихе ТОС «Южный-12» помог в реконструкции Аллеи Победы.

«Нам удалось наладить работу в сфере благотворительной и социальной помощи. Сейчас особое внимание уделяется поддержке участников СВО», — рассказала председатель ТОС Светлана Митрохина.

Форум продолжился пленарным заседанием. На нем выступил депутат Госдумы Виктор Кидяев.

«Московская область прекрасно показывает себя в деле развития ТОСовского движения и местного самоуправления. На территории региона работают не только первичные органы общественного самоуправления, но и региональная ассоциация развития ТОСов Московской области», — подчеркнул Кидяев.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил, что к территориальному общественному самоуправлению следует привлечь больше внимания. По его словам, сейчас в Подмосковье официально работают 178 ТОСов.

Председатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александра Двойных заявила, что нужно развивать институт старост на селах. Это небходимо, чтобы население не уезжало из небольших населенных пунктов.

Во время пленарного заседания Игорь Брынцалов наградил лучшие ТОСы и их представителей.

«Консолидированные действия ТОС — это возможность объединить людей для реализации очень важных проектов, не только в пределах дома или улицы, но и на уровне родного муниципалитета», — заключил Брынцалов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о важности общения с жителями.

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