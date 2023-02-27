Подмосковье 27 февраля 2023, 23:51 Девять предприятий Подмосковья стали участниками программы АСИ по развитию промтуризма

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Девять подмосковных компаний провели показательные экскурсии по производству для представителей АСИ и специалистов в области туризма в рамках II всероссийского акселератора «Открытая промышленность». Об этом рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Подмосковье в акселераторе представили «Загорский трубный завод», пищевое производство «Истринская сыроварня» и кулинария XomeChef, производитель биаксиально-ориентированных пленок «БИАКСПЛЕН», фармпроизводство «ХимРар» и другие. В акселераторе приняли участие три производства изделий народных художественных промыслов — «Гжельский завод художественной росписи», завод по выпуску елочных украшений «Елочка» и «Жостовская фабрика декоративной росписи».

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«Московская область является одним из крупнейших производственных центров страны в части обрабатывающей промышленности. В этой сфере в регионе работают свыше 1300 предприятий. Это огромный ресурс, который при поддержке АСИ мы намерены активно использовать для развития промышленного туризма в Подмосковье», — сказала Екатерина Зиновьева.

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Зампред добавила, что развитие промтуризма позволит популяризировать продукцию подмосковной промышленности, увеличить инвестпривлекательность региона, а также привлечь на экскурсии молодежь.

Предприятиям по окончании показательных экскурсий дали рекомендации по развитию туристических программ.

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