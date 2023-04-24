Подмосковье 24 апреля 2023, 04:30 Девять поросят родились на свиноферме в Чехове Елена Лабзина

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На свиноферме в деревне Алферово в Чехове родились девять поросят. В ближайшее время потомство принесут еще 60 свиноматок, сообщил сотрудник КФХ «Молочная ферма» Александр Степанов.

«В хозяйстве сейчас около 100 свиней. Мы выращиваем их на откорм, получаем свежее мясо и изготавливаем консервные продукты. Пока кормим поросят и пропаиваем необходимыми для роста и развития элементами», — добавил Степанов.

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Фермер заявил, что в будущем планируется расширить фермерское хозяйство. Его продукцию можно купить на ярмарках выходного дня в Чехове.

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