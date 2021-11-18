Девять отелей из Подмосковья стали номинантами премии Russian Hospitality Award 2021
Номинантами Russian Hospitality Award 2021 стали сразу девять отелей из Московской области
Девять подмосковных отелей Подмосковья номинировали на премию Russian Hospitality Award 2021. Эта награда является самой значимой в области гостиничного бизнеса.
За звание лучшего четырехзвездочного отеля поборется отель «Царская деревня» из Сергиева Посада, в номинации «Лучший семейный отель» представлены «Царьград» из Серпуховского городского округа и Cosmos Collection Izumrudny Les из Клинского городского округа, он же претендует на звание «Лучшего загородного отеля» и «Открытие года».
Также за звание «Лучшего загородного отеля» поспорят отели «Вишневый сад» из Истры, Palmira Garden из Видного и «Ареал» из Ногинского городского округа.
Номинантом премии в категории «Лучший мини-отель» стал Seehof Boutique Hotel из Рузского городского округа. Претендентами на получение награды в номинации «Лучший свадебный отель» стали солнечногорский Seneshal и Barvikha Hotel & Spa из Одинцовского городского округа.
Конкурсантов будут оценивать в течение месяца. Итоги будут подведены в конце декабря, а церемония награждения состоится уже в следующем году 4 марта в отеле Radisson Blu Olimpiyskiy в Москве.
В этом году в конкурсе участвовали 555 отелей из всех регионов России, во второй этап соревнования прошли 329 из них.