Девять отелей из Подмосковья стали номинантами премии Russian Hospitality Award 2021

Девять подмосковных отелей Подмосковья номинировали на премию Russian Hospitality Award 2021. Эта награда является самой значимой в области гостиничного бизнеса.

За звание лучшего четырехзвездочного отеля поборется отель «Царская деревня» из Сергиева Посада, в номинации «Лучший семейный отель» представлены «Царьград» из Серпуховского городского округа и Cosmos Collection Izumrudny Les из Клинского городского округа, он же претендует на звание «Лучшего загородного отеля» и «Открытие года».

Также за звание «Лучшего загородного отеля» поспорят отели «Вишневый сад» из Истры, Palmira Garden из Видного и «Ареал» из Ногинского городского округа.

Номинантом премии в категории «Лучший мини-отель» стал Seehof Boutique Hotel из Рузского городского округа. Претендентами на получение награды в номинации «Лучший свадебный отель» стали солнечногорский Seneshal и Barvikha Hotel & Spa из Одинцовского городского округа.

Конкурсантов будут оценивать в течение месяца. Итоги будут подведены в конце декабря, а церемония награждения состоится уже в следующем году 4 марта в отеле Radisson Blu Olimpiyskiy в Москве.

В этом году в конкурсе участвовали 555 отелей из всех регионов России, во второй этап соревнования прошли 329 из них.