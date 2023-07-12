Подмосковье 12 июля 2023, 17:36 Девять объектов водоснабжения отремонтируют в Солнечногорске в 2023 году пресс-служба администрации Солнечногорска

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Девять участков водопроводных сетей, колодцев, насосных станций и другие объекты водоснабжения отремонтируют в Солнечногорске в 2023 году. Работы проведут в Андреевке, Колтышеве и Менделееве.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области в 2023 году проведет текущий ремонт объектов водоснабжения в Солнечногорске. Так, работы пройдут на пяти участках водопроводной сети в поселке Андреевка. Там же в порядок приведут водопроводный колодец, насосную станцию и водозаборный узел.

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Кроме того, заменят трубопровод холодного водоснабжения в деревне Колтышево и отремонтируют сети на Пионерской улице в поселке Менделеево.

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