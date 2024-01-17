Подмосковье 17 января 2024, 15:38 Девять мест для крещенских купаний оборудуют в Солнечногорске Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Окунуться в купель в крещенскую ночь с 18 на 19 января можно будет на девяти площадках в Солнечногорске. Центральной станет набережная озера Сенеж.

Иордань на набережной озера Сенеж ежегодно входит в число лучших мест для крещенских купаний в Подмосковье. Безопасность жителей будут обеспечивать медики, спасатели и сотрудники полиции.

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«Главная наша задача — обеспечить свободные подходы к местам омовения, сделать так, чтобы всем желающим окунуться было комфортно. <…> Для удобства подходы к воде будут проложены сеном, а все желающие смогут подкрепиться горячим чаем и сладостями», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Купели также откроют и у Спасского храма в Солнечногорске; в деревне Новая вблизи Покровского храма; в деревне Исаково на патриаршем подворье святителя Алексия митрополита Московского; в деревне Льялово около храма Рождества Пресвятой Богородицы и в деревне Голубое на территории Дома причта. Иордани оборудуют в деревне Головково и в деревне Радумля в микрорайоне Механического завода № 1. Окунуться можно будет и в источнике «Чудо архангела Михаила в Хонех» в деревне Сергеевка.

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