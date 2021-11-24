Девять катков оборудуют в Реутове к Новому году

В Реутове оборудуют девять катков к Новому году. Заливку льда начнут, когда на улице установится устойчивая минусовая температура, сообщила пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

Источник фото: Алексей Оводов

«В южной части города оборудуем четыре площадки для катания: на территории школы № 10, во дворе домов №№39 и 54 на Юбилейном проспекте и в Центральном парке. Еще пять катков зальем на северной стороне муниципалитета: у дома № 15 на улице Победы, возле дома № 18 на улице Некрасова в 6-м микрорайоне, два — на стадионе „Старт“ и на территории школы № 2», — сказал Станислав Каторов.

В вечернее время площадки для катания на коньках будут освещены, а во время массовых сеансов для посетителей будет звучать специальная подборка музыкальных композиций.

Источник фото: Алексей Оводов

«Также в рамках акции „Зима в Подмосковье“ начали украшать Реутов к Новому году. Стартовала установка свыше 25 елей по всему городу. Первые символы праздника устанавливаем на площади перед администрацией, в Центральном городском парке и парке „Фабричный пруд“. Также ели традиционно установим в местах, пользующихся наибольшей популярностью у наших жителей: у торговых центров, у спорткомплексов, в скверах и во дворах многоквартирных домов», — отметил Каторов.

Также в городском округе по просьбам жителей появятся горки. Площадки для катания на ледянках оборудуют у дома № 18 на улице Некрасова, на стадионе «Старт» и в Центральном городском парке.