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    24 ноября 2021, 14:57

    Девять катков оборудуют в Реутове к Новому году

    В городском округе Реутов к новогодним праздникам появится девять катков

    Анастасия Максимовских, Анжелика Тбилинская

    В Реутове оборудуют девять катков к Новому году. Заливку льда начнут, когда на улице установится устойчивая минусовая температура, сообщила пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

    Девять катков оборудуют в Реутове к Новому году | Изображение 1Источник фото: Алексей Оводов

    «В южной части города оборудуем четыре площадки для катания: на территории школы № 10, во дворе домов №№39 и 54 на Юбилейном проспекте и в Центральном парке. Еще пять катков зальем на северной стороне муниципалитета: у дома № 15 на улице Победы, возле дома № 18 на улице Некрасова в 6-м микрорайоне, два — на стадионе „Старт“ и на территории школы № 2», — сказал Станислав Каторов.

    В вечернее время площадки для катания на коньках будут освещены, а во время массовых сеансов для посетителей будет звучать специальная подборка музыкальных композиций.

    Девять катков оборудуют в Реутове к Новому году | Изображение 2Источник фото: Алексей Оводов

    «Также в рамках акции „Зима в Подмосковье“ начали украшать Реутов к Новому году. Стартовала установка свыше 25 елей по всему городу. Первые символы праздника устанавливаем на площади перед администрацией, в Центральном городском парке и парке „Фабричный пруд“. Также ели традиционно установим в местах, пользующихся наибольшей популярностью у наших жителей: у торговых центров, у спорткомплексов, в скверах и во дворах многоквартирных домов», — отметил Каторов.

    Также в городском округе по просьбам жителей появятся горки. Площадки для катания на ледянках оборудуют у дома № 18 на улице Некрасова, на стадионе «Старт» и в Центральном городском парке.