Подмосковье 07 декабря 2023, 15:23 Девять юных жителей Солнечногорска торжественно посвятили в волонтеры Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Волонтерские книжки получили девять юных жителей Солнечногорска в День добровольца. На мероприятии также отметили молодых людей, которые уже успели отличиться в помощи местным жителям.

День добровольца ежегодно отмечается 5 декабря. К празднику в Солнечногорске приурочили торжественную церемонию посвящения молодежи в волонтеры.

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Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков совместно с заместителем председателя Совета депутатов Анной Паньковой и депутатом Вадимом Гороховым поздравили юных добровольцев. Девяти юношам и девушкам вручили волонтерские книжки.

Также в профессиональный праздник благодарностью министра информационных и социальных коммуникаций региона отметили солнечногорских волонтеров — Марину Воронову и Игната Румянцева.

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

«На личном опыте знаю, какой непростой, но очень важный труд у волонтеров. Поэтому отношусь к ним с особым уважением. Волонтеры являются примером для нас, для всех жителей Солнечногорска. Потому что все, что они делают — делают от чистого сердца», — отметил Константин Михальков.

Сегодня участниками движения «Волонтеры Подмосковья» в Солнечногорске являются почти 80 человек. Добровольцы в пандемию развозили лекарства и продукты тем, кто в этом нуждался. С начала спецоперации они взяли на себя заботу о семьях мобилизованных, ребята также участвуют в сборе и отправке гуманитарной помощи в зону СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров за помощь участникам СВО.

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