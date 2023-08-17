Важное 17 августа 2023, 18:40 Девять эстакад построили к запуску МЦД-3 в Подмосковье — Воробьев Воробьев: 9 эстакад построили к запуску МЦД-3 в Подмосковье

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Девять современных эстакад построили в Подмосковье к запуску МЦД-3, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Одну из них открыли в мае в Лесном Городке.

«С открытием диаметров поезда ходят быстрее и чаще, а переезды бывают закрыты шлагбаумами, из-за чего там образуются пробки. Поэтому инфраструктуру тоже надо менять. Мы построили девять эстакад», — отметил губернатор.

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На этом работу не закончили, в Московской области еще остались узкие участки трасс с большим потоком машин вблизи МЦД.

«Это Апрелевка в Наро-Фоминске, Быково в Раменском, Опалиха и Аникеевка в Красногорске. Постараемся сдать их до конца 2024 года», — объяснил Воробьев.

Больше половины станций МЦД-3 находится в Подмосковье. Для комфорта пассажиров запустили современные поезда «Иволга 3.0» с зарядками для электросамокатов.

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