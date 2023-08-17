Подмосковье 17 августа 2023, 16:06 Девять дорог капитально отремонтировали в Лобне с начала года пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Капитальный ремонт 12 дорог проведут в Лобне в 2023 году. Покрытие на девяти из них уже заменили.

Сейчас новый асфальт укладывают на улице Крупской. Там также обновляют разметку. Ремонт начали с участков, прилегающих к социальным объектам.

Работы проводятся по программе правительства Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что строительство развязки Северного обхода с Дмитровским шоссе в Лобне завершат к концу года.

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