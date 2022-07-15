Девять автобусов отвезут гостей на фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в Истре

С 14 по 17 июля в городском округе Истра проходит музыкальный фестиваль «Лето. Музыка. Музей». Добраться до музея «Новый Иерусалим», где будет проходить фестиваль, можно на девяти регулируемых маршрутах общественного транспорта и поездах Рижского направления.

Минтранс Московской области регулярно обновляет и прокладывает маршрутную сеть так, чтобы создать транспортную доступность социально-значимых мест.

Так, от железнодорожной станции «Иерусалимская» до места проведения фестиваля напрямую можно добраться на семи автобусных маршрутах.

До Истры следует поезд от Рижского вокзала до железнодорожной станции «Иерусалимская», оттуда до остановочного пункта «Монастырь» можно добраться с помощью семи маршрутов общественного транспорта: № 4 «ст. Истра — Нов. Иерусалим», № 25 «ст. Истра — Котово», № 26 «ст.Истра — Ремянники», № 34 «ст. Истра — Кострово», № 40 «ст. Истра — Глебовская птицефабрике», № 46 «ст. Истра — Глебово», № 48 «ст. Истра — Онуфриево», № 22 «ст. Истра (Нов.Иерусалим) — Аносино — МЦД Нахабино», далее необходимо пройти пешком порядка 900 метров до места проведения.

Дополнительно по двум городским маршрутам можно добраться до остановки «Музей»: № 32 «ст. Истра — Лечищево — Рождествено» и № 33 «ст. Истра — Лыщево».

Посетители фестиваля смогут послушать музыку великого композитора и пианиста Александра Скрябина как под открытым небом, так и в камерном зале принимающей площадки. Кроме того, можно будет увидеть постоянные экспозиции музея.