Девяностолетие гражданской обороны отметили в Балашихе

В этом году гражданская оборона отмечает юбилей — 90 лет. В Балашихе в честь круглой даты решили собраться предприятиями и устроить соревнования.

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«Вопросы важные. Тем более в наше время сейчас, все мы понимаем, именно люди, которые будут выполнять эти мероприятия, направленные на защиту населения нашего городского округа и страны в целом», — сказал директор МБУ «ЦГОЧС городского округа Балашиха» Дамир Гатаулин.

В соревнованиях приняли участие девять команд. Показывали свои навыки на трех площадках. Причем как теоретические знания, так и практические. На посту РХН измеряли радиацию, на другой площадке надевали защитный костюм на время.

Такие масштабные соревнования по гражданской обороне в Балашихе прошли впервые. Раньше команды состязались в рамках своего предприятия. Новый формат позволил участникам показать себя, а главное — обменяться опытом.