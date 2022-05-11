Воробьев заявил о новой мере поддержки для девелоперов Подмосковья

Для девелоперов в Подмосковье введут новую меру поддержки. Компании на три месяца освободят от уплаты налога на имущество по ряду социальных объектов, которые передадут в областную или муниципальную собственность, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Еще одна мера предлагается для девелоперов, которые делают комплексную застройку и вместе с жильем сдают социальные объекты. Мы предлагаем освободить их на три месяца от уплаты налога на имущество по школам, детским садам, поликлиникам, которые будут переданы в областную или муниципальную собственность», — сказал глава Подмосковья на заседании с областным правительством.

Губернатор выразил уверенность, что эта мера будет дополнительной поддержкой для компаний, которые занимаются строительством. Соответствующий закон будет внесен в Мособлдуму.

Ранее Воробьев указывал на то, что в Московской области активно идет строительство, его темпы не затормозят новые экономические условия и ограничения. Квартиры должны быть сданы в срок, подчеркнул он.

В частности, девелоперы Подмосковья могут получить кредиты со ставкой 15% на проектное финансирование. При этом с наполнением эскроу-счетов этот процент снижается до четырех. Поддержку спроса на строящееся жилье обеспечили в том числе за счет ставки 12% по льготной ипотеке. При этом объем льготной ипотеки — стоимость квартиры для Московской области была увеличена с 3 до 12 миллионов рублей.