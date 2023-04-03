Подмосковье 03 апреля 2023, 14:16 Девелоперам и инвесторам Подмосковья объяснили, как получить услуги Центра содействия строительству Минжилполитики МО

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Инвесторам и застройщикам Московской области рассказали, как получить услуги Центра содействия строительству. Ведомство работает в регионе с 2017 года, сообщили в министерстве жилищной политики Подмосковья.

Центр помогает решить вопросы по возведению коммерческих объектов: от идеи до регистрации права на построенное здание. ЦСС предоставляет услуги бесплатно.

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Получить сопровождение ЦСС можно, позвонив по телефону 8(498) 602-00-00 и оставив заявку. Это также можно сделать на портале css-mosreg.online.

«После заявки за проектом закрепляется персональный менеджер, который будет сопровождать проект на всех стадиях реализации, подготовит подробную дорожную карту», — пояснили в министерстве.

Далее в удобное время на рабочей встрече или по телефону обсуждаются все нюансы работы. Попасть на сопровождение ЦСС возможно на любой стадии реализации проекта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что сейчас в Московской области строят 37 школ.

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