Почти 200 детям из нуждающихся семей Балашихи вручили подарочные наборы к 1 Сентября

Дети из малообеспеченных семей в Балашихе получили подарочные наборы к 1 Сентября. Выдали обувь, одежду, канцтовары. Благодаря акции «Собери ребенка в школу» подарки передами почти 200 ребятам.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

Об этом рассказала заместитель главы администрации округа Лилия Татевосян.

«Государство заботится о нуждающихся семьях, оказавшихся в сложной ситуации. Всем тем, у кого много детей, выплачивают пособия, чтобы родители смогли достойно проводить детей в школу. Таких детей в Балашихе сейчас около 200», — отметила она.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

За их семьями смотрят социальная служба, комиссия по делам несовершеннолетних, наблюдая, в каких условиях проживают дети.

Мы пригласили детей, которым не в чем пойти в школу на учебу. Каждый ребенок должен быть в одинаковых условиях, поэтому город оказывает им поддержку Лилия Татевосян.

Для нуждающихся приобрели 34 пары детских кроссовок, 30 спортивных костюмов и 12 школьных рюкзаков. А сделать это удалось благодаря 15 предприятиям Балашихи, за помощью к которым обратилась местная администрация.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

Волонтеры Общественной палаты Балашихи предоставили 15 школьных рюкзаков и 25 наборов канцелярии.

Также к благотворительной акции присоединились и жители города, которые приобрели школьную форму и канцелярию.