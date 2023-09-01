01 сентября 2023, 17:57
Детскую школу искусств открыли в Коломне после капитального ремонта
Сергиевская школа искусств открылась после капитального ремонта в Коломне. Торжественную линейку посетил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
«Мы всегда очень рады, когда открываются такие пространства, а наши дети занимаются в комфортных условиях на новых инструментах. Но самое важное — это талантливый преподавательский состав, который создает атмосферу и позволяет детям открыть для себя удивительный мир музыки. И этим прекрасным людям хочу пожелать сегодня терпения и успехов», — обратился к педагогам и ученикам Василий Кузнецов.
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В ДШИ будут обучаться 300 человек.
Ремонт здания провели по нацпроекту «Культура». А за счет бюджета Коломны приобрели мебель, театральные кресла, хоровые станки, пюпитры, хореографические станки, световое и звуковое оборудование. На территории школы искусств сделали благоустройство.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников с 1 Сентября. Он пожелал им сил, терпения и удачи в этом году, побед в учебе, творчестве и спорте.
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