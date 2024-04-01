Подмосковье 01 апреля 2024, 13:06 Детскую школу искусств № 3 в Балашихе капитально отремонтируют в 2024 году Unsplash

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Капитальный ремонт детской школы искусств № 3 в Балашихе начался 1 апреля. Во время строительных работ ученики будут заниматься в другом здании.

Ремонт в школе искусств будет проводить компания «Балашихинские коммунальные системы». В помещении полностью заменят инженерные сети, двери и окна. Также отремонтируют кровлю и фасад, обновят мебель и оборудование. Работы завершат до конца 2024 года.

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В детской школе искусств № 3 обучается более 300 ребят по разным направлениям: фортепьяно, скрипка, духовые инструменты, вокал, хореография и театр.

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