Детскую поликлинику в Пушкино построят в 2025 году

Определен подрядчик на проектирование и строительство детской поликлиники в Пушкино. Работами займется ООО «Строймонтаж».

Новый объект детского здравоохранения начнут строить в проезде Розанова. Поликлиника будет рассчитана на 400 посещений в смену. Контракт на проектирование и строительство объекта уже заключен с ООО «Строймонтаж», о чем сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья. Все работы в рамках единой закупки будут выполняться за бюджетные средства.

Завершить строительство медучреждения и ввести его в эксплуатацию планируется в 2025 году. Новый объект будет возведен в соответствии с единым стандартом программы «Наша поликлиника». В здании будут педиатрическое отделение, кабинеты для приема узкопрофильных специалистов, а также отдельная зона вакцинопрофилактики и кабинеты функциональной диагностики и реабилитации. Здесь также оборудуют специальные игровые уголки и зоны ожидания для маленьких пациентов. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят.

В Подмосковье продолжается обновление объектов здравоохранения. Помимо поставок нового медоборудования, особое внимание уделяют ремонту стационаров. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.