Подмосковье 23 апреля 2023, 03:20 Детскую поликлинику в Ивантеевке подготовили к открытию 24 апреля Ольга Егиян.

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Детская поликлиника № 2 Московской областной больницы имени профессора Розанова в Ивантеевке откроет свои двери для жителей города после капитального ремонта уже в понедельник. Сотрудники медучреждения подготовили здание к этому событию.

Медики распаковали новую мебель, расставили необходимые вещи для удобства в работе.

После капремонта больница стала светлой, с яркими рисунками на стенах, с новой мебелью и оборудованием. Некоторые кабинеты уже полностью готовы к работе, а оставшиеся подготовят в субботу и воскресенье.

Организацией своих рабочих мест врачи и медсестры занялись самостоятельно. Для них это своеобразный субботник.

Ранее губернатор Андрей Воробьев позвал жителей Подмосковья на Всероссийский субботник 22 апреля. В нем поучаствовали полумиллиона человек.

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