Детскую поликлинику Реутова отремонтируют в декабре | 360°

Подмосковье 07 октября 2022, 17:53 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Детскую поликлинику Реутова отремонтируют в декабре

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Детскую поликлинику № 2 в Реутове отремонтировали наполовину. Полностью ее преобразят в декабре этого года. Ход работ проверил глава округа Станислав Каторов.

«На сегодняшний день в здании рабочие завершили демонтажные, монтажные, электромонтажные и сантехнические работы. Далее специалисты приступят к обновлению входной группы, установке кондиционеров и пожарной сигнализации», — рассказал Каторов.

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Глава округа отметил, что общее отделение поликлиники смогли перепрофилировать в детское благодаря строительству нового здания на Юбилейном проспекте. Новый корпус позволил увеличить мощность — теперь там могут обслуживать до 500 пациентов в смену.

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На сегодняшний день повышение качества и оперативности лечения наших жителей, создание высокотехнологичных условий для пациентов и врачей — основной вызов в сфере здравоохранения Реутова.

Также за счет расширения поликлиники в ней смогут открыть кабинеты с узкопрофильными специалистами и новой техникой. Пациентов теперь будут принимать неврологи, кардиологи, эндокринологи и гастроэнтерологи. В пресс-службе добавили, что медучреждение получило новые стоматологические установки, аппараты ЭКГ и другое оборудование.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал городские округа Подмосковья, где не хватает медработников. По его словам, над решением этого вопроса работают муниципалитеты. Они занимаются поиском врачей, предоставлением жилья, вникают в ситуацию каждой семьи.

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