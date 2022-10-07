Детскую поликлинику Реутова отремонтируют в декабре | 360°

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Власть
07 октября 2022, 19:11
Песков опроверг раскол в ближайшем окружении Путина
Эксклюзив
07 октября 2022, 18:58
ВСУ переняли тактику фашистов и жестоко расправляются с мирными жителями
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Подмосковье
07 октября 2022, 18:53
Мининвест Подмосковья: мобилизованные предприниматели смогут продлить срок использования грантов
Происшествия
07 октября 2022, 18:48
Водитель Собчак после ДТП в Сочи получил реальный срок
Подмосковье
07 октября 2022, 18:48
Торговые объекты в Химках приведут к единому облику к 15 октября
Подмосковье
07 октября 2022, 18:34
Производство современных медицинских протезов будут развивать в Подмосковье
Мир
07 октября 2022, 18:34
Американцы обвинили Байдена в нагнетании страха перед ядерной войной
Мир
07 октября 2022, 18:33
Хорошая мина при плохой игре. Слова Байдена о ядерном оружии — попытка набрать очки
Эксклюзив
07 октября 2022, 18:11
«Вызывала полицию». Соседка Паши Техника жаловалась на громкую музыку из его квартиры