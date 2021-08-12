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    12 августа 2021, 15:57

    Детскую поликлинику построят на улице Мира в Чехове к 2025 году

    Анастасия Аброськина

    Детскую поликлинику построят в Чехове. Ее откроют на улице Мира. Ежедневно врачи смогут принимать сотни ребят.

    Детскую поликлинику построят на улице Мира в Чехове к 2025 году | Изображение 1

    Как отметил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев, детская поликлиника будет рассчитана на 500 посещений в смену.

    Площадь участка, где разместят поликлинику, составляет больше шести тысяч квадратных метров

    Владимир Локтев.

    В одном месте откроют несколько отделений, среди которых педиатрическое и функциональной диагностики.

    Здесь обустроят травмпункт. Для нового учреждения закупят современное оборудование.

    Открыть современный корпус запланировали в 2025 году. Об этом сообщили в Минстрое Подмосковья.