12 августа 2021, 15:57
Детскую поликлинику построят на улице Мира в Чехове к 2025 году
Детскую поликлинику построят в Чехове. Ее откроют на улице Мира. Ежедневно врачи смогут принимать сотни ребят.
Как отметил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев, детская поликлиника будет рассчитана на 500 посещений в смену.
Площадь участка, где разместят поликлинику, составляет больше шести тысяч квадратных метров
Владимир Локтев.
В одном месте откроют несколько отделений, среди которых педиатрическое и функциональной диагностики.
Здесь обустроят травмпункт. Для нового учреждения закупят современное оборудование.
Открыть современный корпус запланировали в 2025 году. Об этом сообщили в Минстрое Подмосковья.