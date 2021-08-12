Детскую поликлинику построят на улице Мира в Чехове к 2025 году

Детскую поликлинику построят в Чехове. Ее откроют на улице Мира. Ежедневно врачи смогут принимать сотни ребят.

Как отметил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев, детская поликлиника будет рассчитана на 500 посещений в смену.

Площадь участка, где разместят поликлинику, составляет больше шести тысяч квадратных метров Владимир Локтев.

В одном месте откроют несколько отделений, среди которых педиатрическое и функциональной диагностики.

Здесь обустроят травмпункт. Для нового учреждения закупят современное оборудование.

Открыть современный корпус запланировали в 2025 году. Об этом сообщили в Минстрое Подмосковья.