Подмосковье 28 февраля 2024, 13:04 Детскую поликлинику построят в Чехове к 2025 году пресс-служба министерства строительного комплекса МО

Читать 360tv в

В Чехове продолжается строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену. Работы планируют завершить в 2025 году.

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, рабочие уже завершили подготовительные работы и приступили к устройству фундамента. Сейчас на объекте трудятся 27 человек и четыре машины.

Реклама

Площадь здания составит около 8,6 тысячи квадратных метров. В нем обустроят педиатрическое отделение, кабинеты врачей, отделение неотложной помощи и другие помещения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».