Подмосковье 19 декабря 2023, 10:09 Детскую поликлинику построили в жилом квартале «Жулебино парк» в Люберцах Компания ПИК

Читать 360tv в

Компания «ПИК» построила детскую поликлинику в рамках договора о комплексном развитии территории ЖК «Жулебино парк». Медицинское учреждение рассчитано на 100 посещений в смену.

Компания ПИК Компания ПИК Компания ПИК Компания ПИК Компания ПИК

В Министерстве жилищной политики Подмосковья рассказали, что в поликлинике будут принимать педиатр, офтальмолог, хирург, кардиолог и другие специалисты. Здесь также начнут работать кабинеты неотложной помощи, электрокардиографии и иные подразделения. Для самых маленьких есть игровая зона.

Реклама

Поликлинику возвели между корпусами № 10 и 11. Все выходы в здание расположили на уровне земли по принципу безбарьерной среды.

Квартал «Жулебино парк» находится в Люберцах. До станции метро «Котельники» всего пять минут пешком. На территории комплекса предусмотрены школа и два детских сада, один из которых уже открыт. В проекте заложена также поликлиника для взрослых, посещать которую смогут до 100 человек в день.

Проект Московской области «Поликлиника. Перезагрузка» стал самым популярным по направлению «Здравоохранение» в рамках конкурса управленческих диагностик «Смарт Диалог». О важности развития здравоохранения в регионе рассказал губернатор Андрей Воробьев.