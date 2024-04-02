Подмосковье 02 апреля 2024, 10:24 Детскую поликлинику откроют в ЖК «Бригантина» в Долгопрудном ГК Гранель

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Детскую поликлинику на 95 посещений в смену откроют в жилом комплексе «Бригантина» в Долгопрудном. Возведением объекта занялась ГК «Гранель». На данный момент уже утвержден проект оснащения медицинским оборудованием, сообщили в Минжилполитики Московской области.

Согласно проекту, поликлинику поделят на три функциональные зоны — лечебно-профилактическую, служебно-бытовую и общего пользования. Для лечения маленьких пациентов будут работать кабинеты неотложной помощи, педиатра, ортопеда и других специалистов.

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Медучреждение откроют в третьем квартале 2024 года. Застройщик полностью оснастит поликлинику современным оборудованием и мебелью, после чего передаст объект в муниципальную собственность.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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