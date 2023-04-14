Подмосковье 14 апреля 2023, 11:07 Детскую поликлинику № 2 отремонтировали на Юбилейном проспекте в Реутове

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Детское отделение городской поликлиники № 2 в Реутове капитально отремонтировали, значительно увеличив площадь помещений. В здании появились электронные табло, комфортные зоны ожидания с игровыми зонами, новая мебель.

«Ремонтные работы позволили увеличить в два раза площадь детского отделения. Сейчас проводится закупка медицинского оборудования», — рассказал главный врач Реутовской больницы Александр Алексеев.

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В поликлинике появятся гипсовая с перевязочной и два стоматологических кабинета. Помощь в обновленном здании будут получать около девяти тысяч детей. На проведение ремонта направили более 55 миллионов рублей.

Сейчас прием пациентов ведут педиатры, хирург, травматолог-ортопед, офтальмолог, невролог, психиатр и лор. В новых кабинетах появятся детские стоматологи, гастроэнтеролог, кардиолог и эндокринолог.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил оперативно оснащать больницы Подмосковья новой техникой. По словам главы региона, это крайне важно для быстрой постановки правильных диагнозов в условиях, когда в поликлиниках растет число посещений.

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