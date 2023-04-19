Подмосковье 19 апреля 2023, 16:40 Детскую поликлинику модернизировали в Реутове Модернизация детской поликлиники на юге Реутова завершена / Ксения Казакова

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Модернизация детской поликлиники завершилась в Реутове. Там увеличили площадь помещений, установили новую мебель и современное оборудование.

После модернизации мощности поликлиники увеличились в два раза, а время ожидания результатов анализов сократилось с полутора часов до 10 минут. По словам главы округа Станислава Каторова, обновления учреждения жители ждали с нетерпением.

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«Могу с уверенностью сказать, что обновленное отделение полностью отвечает абсолютно всем новым стандартам проекта „Поликлиника. Перезагрузка“», — сказал он.

На работы было потрачено 55 миллионов рублей. Кабинеты полностью обновили, штат сотрудников укомплектовали, а также открыли гипсовую с перевязочной и два стоматологических кабинета. Также в поликлинике внедрили новый подход к обслуживанию, о котором ранее рассказывал губернатор Андрей Воробьев.

«Задача единого стандарта медицинской помощи — повысить эффективность работы и комфорт для пациентов. Новый стандарт затрагивает все: кабинеты забора крови и диагностики, регистратуру, отделение профилактики. Перезагрузка прошла уже в 50 взрослых поликлиниках», — сказал он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал в Серпухове. Он рассказал, что осенью в микрорайоне «Ивановские дворики» откроется новая поликлиника.

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