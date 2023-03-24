Подмосковье 24 марта 2023, 14:48 Детскую поликлинику и школу искусств достроили в ЖК «Пехра» в Балашихе

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Кадастровые номера получили детская поликлиника и школа искусств в жилом комплексе «Пехра». Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Социальные объекты построила группа компаний «Гранель» в рамках комплексного развития территории жилого комплекса.

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В детской поликлинике площадью 332 квадратных метра врачи смогут принимать более 50 пациентов в день. Здесь будут работать педиатры и другие специалисты. Для детей грудного возраста будет свое отделение. Позже медучреждение передадут в муниципальную собственность.

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Школа искусств находится в корпусе № 11 и рассчитана на 42 ученика. Площадь учреждения — 533 «квадрата». Здесь обустроят кабинет истории искусств и учебные мастерские с оборудованием и мебелью. Планируется, что школа будет работать шесть дней в неделю.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что почти 180 крупных образовательных центров построят и капитально отремонтируют в Подмосковье до конца года. Среди них 100 школ, 68 детских садов, восемь колледжей.

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