Детскую площадку в стилистике сказки «Летучий корабль» открыли в Лосино-Петровском

«Летучий корабль» с горками, переходами и настоящим трюмом появился в деревне Митянино городского округа Лосино-Петровский. Вместе с канатными дорогами и качелями-гнездами он стал частью детской площадки, построенной по программе губернатора Московской области.

Место для размещения и концепцию детского городка жители выбрали голосованием на портале «Добродел». Комплекс отвечает всем современным требованиям. Это уже третья детская площадка в городском округе, которая появилась по губернаторской программе в этом году.

Маленькие жители деревни Митянино оказались в восторге от нового места для игр. Взрослые отметили фантазию дизайнеров и тоже остались довольны.

То, что это третья детская площадка, построенная в Лосино-Петровском по программе губернатора в этом году, подтвердил глава глава городского округа Сергей Джеглав.

«Спасибо, Андрей Юрьевич, спасибо за помощь. Сами мы бы точно не справились. Наша была задача — проконтролировать сроки и качество. Сроки и качество соблюдены. Жители Митянина очень рады», — заявил он.

В торжественном открытии площадки принял участие депутат Государственной думы Александр Толмачев.

«Очень здорово и важно, потому что теперь здесь есть где пообщаться, есть где провести время. И очень важно, что это происходит именно в деревнях», — подчеркнул он.

В день открытия городка детей на площадке ждали герои мультфильма «Летучий корабль». Они провели с маленькими жителями Митянина викторины, игры и мастер-классы, а также вручили сладкие подарки.