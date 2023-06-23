Подмосковье 23 июня 2023, 12:22 Детскую площадку в поселке Горки-10 реконструировали в июне

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Детскую площадку в поселке Горки-10 отремонтировали по программе комплексного благоустройства дворовых территорий. Там обновили горки, качели и другие игровые элементы.

Детскую площадку в Горках-10 построили 13 лет назад, она нуждалась в ремонте. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов осмотрел игровой комплекс после реконструкции.

Вскоре там приведут в порядок пешеходную дорожку, которая пришла в негодность после зимы. Обновление ждет и спортивную площадку неподалеку, на которой по утрам проходят занятия по баскетболу. По ее периметру натянут защитную сетку и обновят баскетбольные кольца.

Отдельное внимание уделят хоккейной коробке вблизи дома № 29. Последний раз ее реконструировали 10 лет назад. Сегодня борта, покрытие и фасад требуют комплексного обновления. Работы по благоустройству объекта запланировали на 2024 год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 180 парков после благоустройства в 2023 году.

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