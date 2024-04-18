Подмосковье 18 апреля 2024, 19:07 Детскую площадку в парке Киово отремонтировали в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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В городском округе Лобня после актов вандализма была полностью восстановлена детская площадка в парке Киово. О разрушениях и последующем восстановлении рассказала глава муниципалитета Анна Кротова в своем телеграм-канале.

Дирекция парков городского округа оперативно отреагировала на инцидент, произошедший на недавно отремонтированной детской площадке. Вандалы, несмотря на кажущуюся надежность конструкции из тяжелых бревен и прочных креплений, смогли повредить и демонтировать части оборудования.

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«Надеюсь, тот, кто сломал детскую площадку, одумается и направит энергию в мирное русло», — поделилась глава Лобни Анна Кротова.

В этом году в парке Киово планируется установка двух новых павильонов: первый предложит посетителям теплые раздевалки, а второй станет зоной для проведения мастер-классов и других активностей, доступных круглый год.

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