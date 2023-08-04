Подмосковье 04 августа 2023, 12:57 Детскую площадку в микрорайоне Агрогородок в Балашихе отремонтировали по просьбам жителей Пресс-служба администрации г.о. Балашиха

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Детскую площадку обновили в микрорайоне Агрогородок в Балашихе. Специалисты заменили аварийные элементы и часть резинового покрытия, а также провели сезонную покраску и озеленение.

Отремонтировать площадку попросили жители на одной из встреч с депутатом городского совета Балашихи Сергеем Степашиным. Работы выполнили сотрудники управляющей компании «Энтузиаст» и «Благоустройство-Балашиха».

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«Мы в очередной раз встретились с жителями, чтобы посмотреть проделанные работы, наметить планы на будущее. Хорошо, что есть взаимодействие между депутатами и жителями», — сказал Сергей Степашин.

Система взаимодействия, предполагающая прямой контакт жителей с обслуживающими организациями через председателей советов домов, улиц и под контролем депутатов городского совета, реализуется по поручению главы городского округа Балашиха Сергея Юрова. Это отражает принцип губернатора региона — житель всегда прав.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности инфраструктуры для развития региона.

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