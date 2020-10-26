Особенную детскую площадку установили в реабилитационном центре Егорьевска

Новую детскую площадку для колясочников установили на территории детского реабилитационного центра «Журавушка» в Егорьевске.

Новая игровая площадка появилась в реабилитационном центре «Журавушка». Стационар рассчитан более чем на 30 детей с самыми разными заболеваниями и особенностями развития: ДЦП, синдромом Дауна аутизмом. Два основных блока реабилитации здесь — медико-социальная и психолого-педагогическая.

Особенная площадка как раз создавалась для того, чтобы с ее помощью дети развивались сразу по двум направлениям. Пандусы и широкие проемы для колясок, игровые конструкции для поддержания физики рук и ног. Все упражнения, конечно же, через игру.

Теперь восьмилетний Сережа и другие ребята, которые передвигаются на коляске, смогут спокойно играть на безопасной площадке.

«Колясочники, они не могут, допустим, подъехать, на обычную детскую горку забраться, поиграть там, ощутить все эти эмоции детские, которые ощущает обычный здоровый ребенок. Здесь же можно спокойно заехать на коляске, что-то потрогать, что-то покрутить, поиграть одним словом. Это же тоже дети. Колясочники — это такие же дети, только в колясках. И им такие же эмоции нужны, как и обычным детям», — отметила Таисия Зекирьяева, мама Сергея Лазрева.

С детьми на площадке работает целая группа специалистов — врачи, воспитатели и психологи. Игровая площадка объединяет сразу всех нужных специалистов — и здесь выстроен весь процесс реабилитации.

«Динамика у детей в любом случае будет положительная. Начнем с того, что это, прежде всего, эмоции. Несомненно, что в игровом процессе достигаются быстрее результаты, потому что здесь идет более эмоциональный фон у ребенка. Здесь, в игре, ребенок делает это с удовольствием и как мы должны знать, что все дошкольное детство проходит у нас в игре, это основная форма деятельности детей», — пояснила Наталья Бирюкова, заведующий стационарным отделением ГАУ СО МО «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации „Журавушка“».

Сегодня «Журавушка» помогает более чем 200 детям с особенностями развития. Приезжают в реабилитационный центр отовсюду: не только из Егорьевска, но еще и из разных муниципальных образований, и даже из других областей. В стационаре есть все необходимое для занятия лечебной физической культурой, для умственного и психологического развития.

Ко многим известным с детства пластилину, цветным картону и бумаге, к настольным играм и конструкторам добавились и инновационные установки. Например, есть интерактивный вулкан. Программа проецирует на песок картинки и дает детям задания.

«Много спланировано уже проектов, которые будут объединять детей на этой площадке. Это и те дети, которые у нас находятся на дому, это и дети с тяжелыми заболеваниями, это проект микрореабилитационный центр на дому. Когда приходят сюда индивидуально родитель и его ребенок, мы сами их доставляем сюда на эту площадочку, и они находятся на этой прекрасной территории. Или это подгруппы, групповые занятия, но благодаря такому подарку, я думаю, что наш процесс реабилитации будет наиболее успешным, потому как дети в игре забывают о своих заболеваниях и делают нечто большее, если когда мы ведем какое-то прямое обучение», — рассказала Лидия Головушкина, директор ГАУ СО МО «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации „Журавушка“».

Такая детская игровая площадка стоит более одного миллиона рублей. Для «Журавушки» это подарок. С момента открытия в Егорьевске и до сих пор компания «Кроношпан» — это социально-ориентированный бизнес. Помогают школам, детским садам, устраивают акции и праздники. Мимо реабилитационного центра, который буквально стоит через улицу, пройти просто не смогли.

«Два года назад мы начали ее строить эту площадку, залили фундамент, она отстоялась, и в этом году закончили строительство. Хотим еще на следующий год построить здесь детям спортивную площадку, то есть дальше, если посмотреть, будет еще спортивная площадка тоже для детей с ограниченными возможностями», — рассказал Владимир Александров, начальник службы безопасности ООО «Кроношпан».

В таких местах как «Журавушка» детям с ограниченными возможностями как раз помогают эти самые границы раздвинуть. Каждый ребенок — особенный. А когда рядом любящие родители, заботливые специалисты и неравнодушные благотворители — тягу к новому и интерес к самым разным аспектам жизни не остановит ни одна болезнь.