Детскую площадку с горками, качелями и безопасным покрытием установили на Граничной улице в Балашихе

Новая современная детская площадка появилась около дома № 40 на улице Граничной в Балашихе. Такой подарок жители получили благодаря своему неравнодушию — адрес набрал больше всего голосов на портале «Добродел».

Источник фото: Евгений Дудин

Площадку установили по губернаторской программе. Современный игровой комплекс открыли 8 сентября. На площадке есть разные качели, балансиры, горки, скамейки, меловая доска, ограждения и урны. Покрытие сделано из безопасного прорезиненного материала.

«Моей пятилетней дочке очень нравится новая площадка, теперь все время будем сюда приходить. Раньше было не очень хорошо. Даже песка не было. Новый комплекс поставили за несколько дней, мы очень рады», — поделилась впечатлениями жительница Балашихи Юлия Брик.

Источник фото: Евгений Дудин

Кроме этого двора губернаторские детские площадки в этом году установили на бульваре Нестерова, улицах Лесные поляны, Советской, Майкла Лунна, Граничной. Эти территории вошли в число 15 дворов, которые в этом году благоустраивают в Балашихе по областной программе «Формирование современной комфортной городской среды». Ее реализуют в Московской области в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда».