Детскую площадку с горками, турниками и качелями открыли в Луховицах

У юных жителей дома 28 по улице Пионерской в Луховицах праздник — во дворе появилась новая детская площадка. Масштабы впечатляют. В игровом комплексе площадью 450 квадратных метров есть аттракционы на любой вкус. Для малышей установили горки и качели, для подростков — турники.

«Мы очень рады, очень счастливы. Наши дети даже не хотят уходить с площадки», — поделилась впечатлением Галина Бурцева, жительница Луховиц.

Детский игровой городок установили на месте старой площадки. Раньше из развлечений во дворе были пара горок и карусель. Сейчас у детей появились масса ярких, интересных, а самое главное, безопасных аттракционов.

«Площадка очень востребована. Андрей Юрьевич выделил 5,5 миллиона рублей, мы более 500 тысяч потратили на асфальт, освещение, видеокамеры», — отметил Владимир Барсуков, глава городского округа Луховицы.

В этом году губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подарил юным жителям Луховиц две современные детские площадки. Также в рамках комплексного благоустройства в городском округе в порядок приведут 10 дворовых территорий.