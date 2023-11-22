22 ноября 2023, 10:23
Детскую площадку отремонтировали на Молодежной улице в Лесном Городке
Детскую площадку обновили во дворе дома № 6 на улице Молодежной в Лесном Городке. Там обустроили современное и безопасное пространство, установив 12 новых игровых элементов.
Подрядная организация установила на детской площадке качели, карусель, лабиринт и песочный дворик. Продолжат модернизацию детского городка в следующем году. Там обновят резиновое покрытие и поменяют освещение.
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Всего в 2023 году на территории Одинцовского округа отремонтировали 27 детских и 11 спортивных площадок. Также по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева установили девять новых игровых городков.
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