Подмосковье 22 ноября 2023, 10:23 Детскую площадку отремонтировали на Молодежной улице в Лесном Городке пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Детскую площадку обновили во дворе дома № 6 на улице Молодежной в Лесном Городке. Там обустроили современное и безопасное пространство, установив 12 новых игровых элементов.

Подрядная организация установила на детской площадке качели, карусель, лабиринт и песочный дворик. Продолжат модернизацию детского городка в следующем году. Там обновят резиновое покрытие и поменяют освещение.

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Всего в 2023 году на территории Одинцовского округа отремонтировали 27 детских и 11 спортивных площадок. Также по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева установили девять новых игровых городков.

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