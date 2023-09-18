Подмосковье 18 сентября 2023, 16:28 Детскую площадку открыли в микрорайоне Миронцево в Солнечногорске пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Современный детский игровой комплекс открыли на улице Центральная в бывшем военном городке Миронцево. Площадку построили в тематике «Технология».

Детскую площадку оборудовали травмобезопасным покрытием. К ее открытию организовали игровую танцевально-развлекательную программу с участием аниматоров, а после ребятам раздали мороженое.

пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

«В этом году мы установили два игровых комплекса по программе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. На месте устаревшей и небезопасной площадки на радость маленьким жителям микрорайона Миронцево появилась большая и современная — адрес выбрали сами жители активным голосованием на „Доброделе“», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Игровую площадку также установили в поселке Лесное озеро. Она оснащена игровыми элементами для ребят разных возрастов и безопасными покрытием.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству.

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